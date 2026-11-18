Llegaron a su casa en Saños Chico airados, amenazando de muerte. El cruce de palabras terminó en golpes, luego uno de los atacantes sacó un cuchillo y apuñaló en la cabeza y tórax a Vidal Mendoza Torpoco, quien malherido fue evacuado al hospital.

“De milagro está vivo”, dijeron sus familiares a la Policía. Tras recibir la denuncia, los policías de El Tambo realizaron un operativo y detuvieron a Giampier Huaman Q. (20), involucrado en la tentativa de homicidio.

Intervienen a uno

La intervención se inició tras la denuncia de Kelly M.S., quien manifestó que a las 16:00 horas, su pareja habría sido agredida con un arma blanca por unos cinco sujetos que ingresaron a su vivienda, ubicada en la Av. Universitaria, ocasionándole múltiples heridas cortantes en el cuerpo.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron en un auto rojo, mientras el comerciante agraviado era evacuado a una clínica. Luego de las acciones de búsqueda, los denunciantes sindicaron directamente a uno de los implicados que estaría en la losa deportiva del asentamiento humano San Pedro donde lo retuvieron.

Asimismo, durante las diligencias, los efectivos policiales hallaron un cuchillo metálico en el frontis del inmueble donde ocurrieron los hechos, procediendo al recojo e incautación. El intervenido fue detenido por su presunta implicancia en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (tentativa de homicidio) y violación de domicilio.