Alegría, vigor, compromiso, creatividad y lucha; son algunas de las numerosas características que definen a valerosas mujeres juninenses que luchan desde sus roles en la sociedad, por la reinvindicación de los derechos de las mujeres. Kimberly García, Palmira Chiricente, Nancy Cóndor, Anabel Chinchar y Milagros Inche hablan de la lucha diaria que enfrentan desde sus espacios, por la igualdad de género. La lucha no ha terminado, pero, va por buen camino

Hoy, 8 de marzo nos cuentan sus historias de éxito y aporte a la sociedad.Ello en escenarios tan importantes como el deporte, la política, negocios y otros espacios, también nos recuerdan el compromiso de seguir mejorando el camino de las futuras generaciones.

Ellas junto a otras 6 valiosas mujeres fueron reconocidas por el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, mediante el Decreto Regional N° 003.

Palmira Chiricentemahuanca

Una de las primeras mujeres que han defendido los derechos de las mujeres indígenas y dar espacio a las voces de las mujeres ashaninkas afectadas por actos de violencia económica, psicológica y hasta física, es Palmira Chirisente Mahuanca, una mujer que desde los 15 años ha organizado a las pobladoras de la comunidad Cushiviani en Río Tambo, ello para mejorar su calidad de vida. Resalta la importancia de que las niñas y adolescentes crezcan empoderadas y formadas en el conocimiento de sus derechos para tener las herramientas de lucha contra la violencia y desigualdad en sus comunidades, asegura que el principal problema que aún afrontan es la violencia.

Nancy Cóndor Capcha

Nancy Cóndor Capcha una mujer empresaria que combinó su amor por las bondades de su tierra Carhuamayo, y su necesidad de desarrollar su propio negocio. Esto la llevó a crear su empresa de productos derivados de la maca que se venden en todo el país, actividad que le ha permitido sacar adelante a su familia.Nancy valora lo importante de la creatividad y el emprendimiento de las mujeres. Lo que a ella le ayudó fue apostar y tomar en su momento las oportunidades de negocio y los planes de formación empresarial a los que accedió y que ahora le permite dirigirse a un numeroso grupo de mujeres que trabajan con ella y son el sustento de su familia.

Kimberly Garcia León

Kimberly García, atleta de 29 años, bicampeona mundial, premiada como la mejor atleta por la Federación Peruana de Atletismo. Ella, con compromiso y vigor entrenó desde los 5 años desarrollando su capacidad como atleta llevándola a ser reconocida internacionalmente.Asegura que la equidad en el mundo del deporte, por el momento es un concepto y aún está en esa carrera.Asegura que las brechas se han cortado y en su caso no hubo discriminación por su género pues en su disciplina no se da, claro que, no sucede lo mismo en algunas otras disciplinas. Además, confía en la importancia de desarrollar espacios de apoyo para las deportistas.

Anabel Chinchar Rojas

Anabel Chinchar Rojas es otra mujer coraje que ha marcado un hito en la historia del cuerpo de bomberos, convirtiéndose en la primera mujer en liderar una compañía de bomberos. Está al mando de la Compañía de Bomberos N° 198 de El Tambo. Destaca la labor y aporte de las mujeres bomberos voluntarias que atienden todas las emergencias y llamadas de auxilio sin diferenciar capacidades con sus compañeros, evidenciando la importancia de defender la labor femenina en esta importante institución.Asegura que aún hay que luchar con el machismo de algunos compañeros, sin embargo, esto va disminuyendo, anteriormente este problema era más fuerte.

Milagros Inche Arias

Milagros Inche Arias, es la primera vicegobernadora que ha tenido la región y resalta la importancia de la presencia de la mujer en el ámbito político regional. En este sector, dice, continúan en la lucha por la igualdad de oportunidades y sobre todo busca el empoderamiento. Asegura que junto a las consejeras de la región trabajan de la mano para conseguir este objetivo. La autoridad regional afirma que se hallan haciendo un diagnóstico para articular trabajos conjuntos no solo en torno al derecho de las mujeres a la participación política sino que además buscan promover programas y políticas regionales orientadas a defender los derechos de las mujeres.