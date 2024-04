Durante un año, la congresista de la República Magaly Ruiz Rodríguez realizó llamativas transferencias bancarias desde una cuenta que no era la suya, sino de la enamorada de su hijo, Camila Mantilla Heredia, según se detalla en la carpeta fiscal N° 69-2023. En la cuenta se logró recaudar S/ 98,219 y la también militante de Alianza para el Progreso (APP) realizó movimientos por más de S/ 55 mil.

Sospechoso

El 9 de marzo de 2022 fue clave para la parlamentaria. Ese día, según le confirmó un colaborador eficaz al Área de Enriquecimiento Ilícito del Ministerio Público, Ruiz le pidió a Mantilla que abra la cuenta en una agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP). Desde ahí se realizarían las transferencias.

“Ese mismo día (9 de marzo), Camila Mantilla Heredia se dirigió a una oficina del Banco BCP, a efectos de abrir la cuenta sueldo N° 191-07323133-0-03, la misma que entregó a Ruiz Rodríguez a finales de marzo de 2022″, se precisa en el documento fiscal.

En ese sentido, el 18 de marzo de 2022, se realizaron dos depósitos de 2,300 y 2,600.96 soles. Luego, recién, vinieron las transferencias. El 29 de marzo se hizo una de S/1,000 a favor de Martín Namay Valderrama, quien en ese momento era alcalde del distrito de La Esperanza y tentaba la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Diario Correo se comunicó con Namay, actual gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, sin embargo, no hubo ninguna respuesta.

En la carpeta fiscal, como lo informó este Diario en su edición del último sábado, también se trascribió una conversación telefónica relevante entre Magaly Ruiz y su hijo Jeffrey Marrufo Ruiz, la pareja de Camila Mantilla. En ese diálogo, la parlamentaria anhelaba realizar coordinaciones con la joven y evitar futuras contradicciones en la denuncia planteada en su contra.

“Pero no quiero escribirle también a Camila porque no vaya a ser que mi número de teléfono esté intervenido. También tengo miedo que a ella le estén interviniendo su número, pero necesito que ella saque un estado de cuenta de su tarjeta, ella sabe. Solamente eso me va a tener tranquila. Si está todo bien en eso, tengo una salvación”, le dijo Ruiz a su hijo.

Con más recursos

Efectivamente, la primera transferencia se realizó el 29 de marzo de 2022 y la última, el 23 de febrero de 2023.

Uno de los más beneficiados con estas movidas bancarias fue Jhan Carlos Terrones Lozano, quien sería el hermano de Sandra Terrones Lozano, excandidata a la alcaldía del distrito de La Esperanza. La primera transferencia a su favor se realizó el 24 de junio de 2022. “S/ 13.000.00 (transferencia que realizó el 24 de junio de 2022 a Jhan Carlos Terrones Lozano, cuenta 570***)”, se precisa en el registro bancario consignado por el Ministerio Público.

En la referida carpeta fiscal, figura otra transferencia para Terrones Lozano, pero que se realizó en enero de 2023. El monto fue de S/4,002.

Las transferencias desataron la desesperación de Ruiz, según el “Audio transcripción MR-J”. Esto le dijo a su hijo: “Quiero estar completamente segura, por el amor de Dios. Si es que no hay nada, te juro que todo lo que ellos dicen se cae. Solamente quiero estar segura con ese movimiento, ayúdame por favor. En cuanto lo tengas ,ve la forma de cómo me lo envías, hijito”, se lee.