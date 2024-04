El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, dijo ayer en Trujillo que la congresista Magaly Ruiz Rodríguez debe pedir “de inmediato” licencia a su partido, luego de que la Fiscalía de la Nación revelara que ha presentado una denuncia constitucional contra la parlamentaria liberteña por el caso ‘Mochasueldos’.

Posición

“[...] Hablo a nivel de partido. Yo creo que ella debería pedir licencia mientras se aclare su situación, porque eso significa cuidar al partido que la llevó a ser congresista. [...] Como presidente del partido, tengo la autoridad de pedirle que pida licencia”, expresó el también fundador de APP.

El último miércoles, el Ministerio Público precisó que la denuncia contra la parlamentaria es como “presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada, en agravio del Estado”.

Al respecto, Acuña agregó: “El caso de la acusación es normal, es función del fiscal de la Nación”.

La Fiscalía precisó que los hechos están referidos a la contratación, como trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, de Carlos Marina Puscán y María Deza Batallano, así como de Camila Mantilla Heredia, enamorada del hijo de la legisladora que ingresó a trabajar a su despacho con un presunto certificado laboral falso.

Respecto a Carlos Marina y María Deza, ambos denunciaron que se les recortó parte de su remuneración a cambio de mantenerse como trabajadores de la referida comisión.

“Son investigaciones, son acusaciones que en el tiempo tienen que aclararse. Yo creo que a veces nos apresuramos en tomar una decisión y eso no está bien”, agregó César Acuña, quien a diferencia de otras oportunidades esta vez se mostró enérgico.

En ese sentido, aseguró que su partido no blindará a Magaly Ruiz. “Blindaje cero, pero sí recomendar a la Fiscalía y al Poder Judicial acelere lo más rápido, porque no se puede mancillar los nombres de las personas por dichos. Que se investigue. Aquí no hay blindaje, no estamos empeñados con nadie y si les corresponde a los corruptos una sanción, en buena hora”, manifestó.

LEER AQUÍ: Revelan presunto negociado para archivar investigación a Magaly Ruiz

Se le complica

Tras conocerse la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación, ayer se informó que el Poder Judicial analizará la siguiente semana el pedido para levantarle el secreto de las comunicaciones a la congresista de APP.

De acuerdo con el juez Saúl Peña Farfán, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la audiencia se desarrollará el 30 de abril, desde las 11 a.m., pero tendrá carácter privado y se realizará de manera virtual.

Incluidos

El Ministerio Público también precisó que el 11 de abril se iniciaron las diligencias preliminares contra Magaly Ruiz, el fiscal Richard Rojas Gómez y el hermano de este (Álex) por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.