Los colegios técnicos de Huancayo vienen fortaleciendo una enseñanza orientada al empleo y al emprendimiento. Durante el desfile por la Semana de la Educación Técnica, diversas instituciones educativas mostraron el trabajo que desarrollan en sus talleres de ebanistería, mecánica, electricidad, electrónica y diseño gráfico y arquitectónico.

Uno de los centros que destacó fue el Colegio Salesiano Don Bosco, donde 683 estudiantes reciben formación técnica en mecánica, electricidad, electrónica, ebanistería y diseño arquitectónico.

La directora de la institución educativa, Hilda García Poma, señaló que los conocimientos adquiridos por los estudiantes no solo son aplicados durante su formación escolar, sino también en sus propios hogares.

“Al egresar, pueden obtener certificaciones modulares reconocidas por el Ministerio de Educación”, indicó.

En tanto, en el centro educativo María Inmaculada, la formación técnica tiene entre sus objetivos que las estudiantes desarrollen capacidades que les permitan generar sus propios ingresos y continuar su preparación profesional.

El director William Antonio Chacón Robles informó que cerca del 40 % de las egresadas emprende un negocio o continúa una carrera técnica. En algunos casos, explicó, las actividades productivas que realizan les permiten financiar sus estudios posteriores.

Formación con inclusión

La jornada también permitió visibilizar el trabajo de los Programas de Intervención Temprana (PRITE), que brindan atención a niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla.

En el distrito de El Tambo, estos programas atienden a más de 300 niños, como parte de una estrategia orientada a garantizar mayores oportunidades educativas desde las primeras etapas de desarrollo.

El director de la UGEL Huancayo, Walter Oré, resaltó que el objetivo es promover una educación que contribuya a ampliar las oportunidades de los jóvenes.

Una red de formación técnica

En la región Junín existen 43 colegios técnicos, que en conjunto benefician a más de 21 mil estudiantes. La formación especializada en estas instituciones busca complementar la educación escolar con competencias prácticas que puedan ser utilizadas en el ámbito laboral, productivo o en futuros emprendimientos.

El desfile por la Semana de la Educación Técnica permitió mostrar parte de este trabajo y el aporte de los talleres escolares a la preparación de los estudiantes para su vida profesional.