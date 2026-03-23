La comunidad de Huasicancha en la provincia de Huancayo ha iniciado una gran campaña solidaria que busca recaudar fondos para la reconstrucción de su iglesia matriz. La “Iglesiatón”, como la han denominado, se llevará a cabo en simultáneo en la ciudad de Huancayo, Lima y las diferentes bases en Estados Unidos e Italia, el domingo 12 de abril.

“Invocamos a todos los hermanos y ciudadanos a participar de este evento y el apoyo solidario al número de cuenta BCP de la tesorera Martínez Esther Tacunan Mauricia: 194-15010439-0-59. Nuestra meta es hacer realidad la pronta construcción de nuestra iglesia matriz y devolverle a Huasicancha su patrimonio”, señaló el dirigente Marlon Yaranga.

El templo quedó con graves daños estructurales tras el sismo de magnitud 3.6 que sacudió la zona en febrero de 2023, dejando a la población sin su principal centro de reunión espiritual.