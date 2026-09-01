Padres de familia de la I.E.P. Mariscal Castilla llegaron desde tempranas horas hasta el ingreso del pozo tubular ubicado dentro del terreno del plantel y, como medida de protesta, llevaron ladrillos, cemento y herramientas para tapiar el acceso utilizado por la EPS Sedam Huancayo. Posteriormente se trasladaron hasta la sede principal de la empresa para exigir el cumplimiento de los pagos que, según señalaron, están pendientes desde el 2020 por el uso del terreno donde funciona esta infraestructura, que abastece de agua potable a diversos sectores de El Tambo.

Carmelo Criollo, presidente del comité de aula del 4.° grado D, sostuvo que los padres decidieron intervenir ante los constantes entrampamientos administrativos para concretar un convenio con la empresa.

“Esto es muy personal, nadie nos ha convocado a nosotros, es el sentir de los padres de familia frente a esta empresa abusadora que pretende otra vez más apoderarse del pozo tubular”, afirmó.

Pedro Medina Rodríguez, miembro del Consejo Educativo Institucional (CONEI), señaló que la institución viene reclamando desde hace más de cinco años y cuestionó que el pago mensual por el uso del terreno no se haya regularizado. “Nos deberían pagar solamente 1500 mensuales, cuando ellos facturan mensualmente más de 2 millones”, manifestó que se trata de un área, de aproximadamente 163 metros cuadrados.

Luego de la reunión entre representantes de los padres de familia, autoridades de la Ugel, de la I.E., Sedam huancayo descartó tener intención de apropiarse del terreno. Además acordaron que hoy a las 9: 00 a.m. se realizará una reunión de trabajo en el mismo plantel educativo con el gerente general de Sedam, a fin de continuar con el proceso de regularización de las deudas pendientes.

“EPS Sedam Huancayo adelantó que analiza evaluar la viabilidad de pagos correspondientes desde el año 2021 en adelante, mientras que el pago correspondiente al año 2020 será regularizado este viernes”, informaron mediante un comunicado añadiendo que se acordó promover un nuevo convenio hacia adelante, que permita regularizar y brindar seguridad jurídica a la relación entre la institución educativa y la EPS respecto al área donde se encuentra instalada la infraestructura hidráulica.

Sedam Huancayo advirtió que aparte del levantamiento del muro también se habría paralizado el funcionamiento de la estación de bombeo, se habría manipulado el tablero y demás infraestructura del pozo tubular, lo que podría afectar el abastecimiento de agua potable a la población.

“La manipulación de una estación de bombeo es altamente técnica. No sabemos quién ha procedido a su paralización”, señaló el gerente de Operaciones, Wilder Ichavaustis, quien anunció que se realizó una constatación policial para garantizar la integridad de los bienes de la empresa y el derecho de la población al acceso al servicio de agua potable.

De acuerdo con la constatación policial, refiere que “se halló la puerta de ingreso con una pared de ladrillo y se evidenció la sustracción de dos medidores en el predio”. Sedam Huancayo informó que: “Esta situación impide el funcionamiento del pozo y estación de bombeo que afecta el abastecimiento de agua potable al sector colindante”.