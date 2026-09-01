La reducción de hasta el 90% en las multas de tránsito, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, comenzó a generar gran expectativa entre los conductores arequipeños. Desde ayer, numerosos transportistas acudieron a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para consultar el estado de sus papeletas y conocer cuánto deberán pagar para acogerse al régimen excepcional, una medida que busca facilitar la regularización de deudas y aliviar la carga económica de miles de infractores.

El presidente de la Cámara de Empresas de Taxi de la Región Arequipa (Cetara), Adolfo Paco, saludó la norma al considerar que permitirá a miles de transportistas regularizar su situación y avanzar hacia la formalidad.“Ahora podemos acercarnos a la municipalidad y acogernos a este beneficio, lo que ayudará a que más conductores se formalicen”, manifestó.

BENEFICIO A TAXISTAS

Como ejemplo, explicó que una multa por estacionar en zona rígida asciende a 475 soles, pero con el régimen excepcional el infractor pagará únicamente el 10% de ese monto. El sector taxi figura entre los principales beneficiados. Según Paco, en Arequipa operan aproximadamente 40 mil conductores dedicados al transporte de pasajeros, aunque solo 7 mil trabajan de manera formal.

El dirigente estimó que esta disposición permitirá que un importante número de transportistas se ponga al día con sus obligaciones pendientes. La medida cobra especial relevancia debido al alto número de infracciones registradas en la ciudad. En los últimos cuatro años, la MPA impuso más de 150 mil papeletas por diversas faltas de tránsito.De ese total, el 45% fue cancelado, mientras que el 55% continúa en condición de deuda.

Una vez efectuado el pago correspondiente, la autoridad competente archivará y dará por concluido el procedimiento administrativo sancionador, permitiendo a los infractores regularizar definitivamente su situación.

BENEFICIO NO INCLUYE A TODAS LAS MULTAS

La aplicación de este beneficio también tendrá efectos en los ingresos que administra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Provincial de Arequipa, debido a la significativa reducción de los montos a recaudar por concepto de multas.El régimen excepcional tendrá una vigencia de 90 días calendario y podrá extenderse hasta 180 días en el caso de infracciones vinculadas al transporte.

Paco precisó que la norma no favorece a conductores que hayan cometido infracciones graves. Quedan excluidos quienes condujeron en estado de ebriedad o protagonizaron actos agresivos durante los procesos de inspección y fiscalización.

Asimismo, las multas canceladas bajo este régimen no generarán acumulación de puntos en la licencia de conducir ni serán consideradas para determinar reincidencia o habitualidad.