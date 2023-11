Diez meses han pasado desde que el alcalde de Huancayo Dennys Cuba dio su primer discurso como autoridad. Hasta ahora, ¿lo ha hecho bien?, ¿ha fracasado?, ¿debe irse? En los 159 años de la provincialización de la ciudad, hablan detractores, defensores y el propio burgomaestre.

“Hemos planteado una administración que no tenga que ver con ‘calentar el asiento’, sino una que tenga que esforzarse para traer los recursos”, señala Cuba. El edil explica que los 12 millones que recibe la comuna, aproximadamente, no alcanzan. Por ello se generó 42 proyectos de inversión, “éstos están siendo planteados a los diversos congresistas del parlamento”, indica. Es a través de ellos que Cuba busca obtener presupuesto. Además, está en análisis en el Congreso su pedido del aumento del Foncomun para las municipalidades del país.

La voluntad del alcalde parece genuina. Pero puede ser una apariencia. Quiere impulsar proyectos, dice. Sin embargo, dentro de su gestión los objetivos no están claros. Sabino Blancas, uno de los regidores más críticos, lo explica: “No hay obras de envergadura, incluso si hablamos de la PTAR, es un proyecto gaseoso”, dice dando a entender que esa megaobra para el tratamiento de aguas residuales en el distrito Huancán , de 800 millones, sería una entelequia. Blancas señala que si una gestión provincial no es capaz de llevar adelante un proceso de compra de alimentos para el Vaso de Leche –algo tan básico que, sin embargo, se cayó- ¿cómo podría ejecutar obras grandes? “Por ello yo he observado la permanencia del subgerente de Abastecimientos”, sostiene.

La regidora Judith Vilcapoma ve las cosas de forma distinta. Cercana al alcalde y parte del movimiento con el que ganó, cree que hay un trabajo. “Se está avanzando en la avenida Ferrocarril, también en la escuelita de Colca y expedientes trabajados en esta gestión que se han presentado a Vivienda”, indica. Para ella, la planta de aguas residuales sí se ejecutará, “pero trabajando en conjunto con los actores sociales”, señala.

Esta misma versión la dio el alcalde Cuba, que la planta va sí o sí, pero luego de dialogar con la población. Con 42 proyectos a la espera de financiamiento, obras que recién empiezan y problemas en la administración de los recursos, el alcalde hoy dará su discurso por aniversario.