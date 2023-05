Los efectivos policiales Miguel Toykin Mucha Guzmán y Jimmy Sánchez Delgadillo, ambos acusados por el delito de Cohecho Pasivo Propio en el ejercicio de la función policial, pasarán siete meses de prisión preventiva. El técnico Miguel Toykin M. (44) y el suboficial de primera Jimmy Sánchez Delgadillo (33), de la Unidad Antidrogas, fueron aprehendidos en el complejo policial de Millotingo acusados por una comerciante de extorsionarla pidiéndole 5 mil soles.

Ambos habrían solicitado el dinero a cambio de no involucrarla a ella y su hija en una investigación sobre droga. El viernes último, policías y el fiscal anticorrupción Aladino Pacheco, procedieron a la detención de los agentes implicados.

La comerciante, entre sollozos, dijo a las autoridades que desde el 16 de mayo comenzó su pesadilla cuando llevó comida a un detenido por droga. “Nos citaron para que no nos involucren, teníamos que declarar. Me exigían 5 mil soles y quedamos en 2 mil”, reveló la denunciante. Según la denuncia de la ciudadana, se coordinó la entrega del dinero, pero no pudo concretarse porque los implicados sospechaban de una intervención.

La audiencia de prisión preventiva culminó a la 1 de la mañana de este martes 23 de mayo, en la que el juez Walter Camarena Madrid dictaminó el internamiento de ambos efectivos policiales al penal de Huamancaca Chico.