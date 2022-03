Realizaron una pequeña ceremonia en el colegio particular Pamer, pero luego encabezados por el director Walter Oré, salieron a las calles a protestar. Los docentes de la institución educativa Mariscal Castilla de El Tambo, en Huancayo, quienes supuestamente hoy iniciaban con sus labores clamaron a las autoridades, ya que para el pasado 28 de febrero estaba programada la entrega de las aulas prefabricadas en donde iniciarían sus trabajos previos al inicio de clases escolares, pero, la entrega nunca llegó.

Tras unos minutos de protesta en la calle Melchor Gonzales, ingresaron a la fuerza al estadio Mariscal Castilla donde se van instalando las aulas prefabricadas y grande fue su sorpresa al comprobar que solo hay armazones pese a que en dicha instalación se ha invertido a la fecha 8 millones de soles. Walter Oré indicó que la empresa no tiene solvencia económica para construir las aulas, cuya instalación debió ser solo en cuestión de meses. “Desde aquí me dirijo a ti Pedro Castillo, codo a codo hemos luchado en la huelga de 2017, dijiste que ibas a erradicar la corrupción de los gobiernos regionales. Pues empieza por Junín, no porque Vladimir (Cerrón) sea tui compinche, tu compadre, vas a decir aquí no pasó nada. Si eres hombre cajacho chotano vente acá a Huancayo”, dijo la docente Patricia Moreno.

Lo peor del caso, es que en la ceremonia estuvo el vicegobernador, Klever Meléndez, quien evitó pronunciarse sobre el caso pues recién llega de Selva Central donde estuvo cumpliendo funciones. El gobernador, Fernando Orihuela, brilló por su ausencia. Los que si estuvieron y veían todo con decepción eran los escolares.

“Teníamos ilusión de volver, estamos ya en quinto de secundaria, necesitamos una buena preparación para enfrentar lo que viene en la universidad empezando por el examen de admisión, pero, no tenemos aulas y el 14 inicia oficialmente el año escolar para nosotros”, dijeron. Son más de tres mil escolares que no pueden volver a su colegio original por los trabajos de construcción que allí se realizan y mientras el Gobierno Regional Junín prometió entregar aulas prefabricadas, en 24 módulos dobles (48 aulas), pero la empresa ejecutora hasta el momento no cumple.