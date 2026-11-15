De los más de 3600 escolares del colegio Santa Isabel, un 10% de los alumnos, están en situación de riesgo y abandono por sus padres y tutores, que en muchos casos luego de matricularlos al inicio de año, luego ni se aparecen, afirmó la directora del plantel, Mabel Canorio.

“Esos jóvenes con conducta problemática, muchas veces están solos, se les convoca a los padres al número que dejaron en su celular al inicio de la matrícula y luego no responden, sobre el comportamiento de sus hijos”, mencionó.

no ubican. Respecto, al escolar agredido, dijo que ya se han visualizado las cámaras de video vigilancia, pero lamentablemente, aún no se logra identificar a los 4 agresores. Se sabe que el escolar de 14 años, según su testimonio, fue golpeado e incluso lo cortaron la nariz con arma blanca y le dejaron hematomas en el rostro.

Recordó que el padre del menor, ya realizó la denuncia en la comisaría de Huancayo y es a ellos a quien corresponde investigar, en cumplimiento a sus funciones. En el plantel están recopilando, cualquier evidencia, que contribuya con las investigaciones.

Para contribuir, que el menor agredido no pierda clases y evaluaciones a pocas semanas de culminar el año escolar. Se dispuso darle el apoyo en la parte pedagógica. Tal es así que se cursó informe a los 11 profesores de las diferentes áreas, que están en la predisposición de apoyarlo en los estudios. Cada uno prepara módulo y fichas para que el alumno trabaje en su casa, lo mismo ocurrirá con la evaluaciones finales.Además, en cumplimiento de los protocolos del SISEVE se le derivó a un centro de salud, para que pueda recibir el soporte emocional respectivo.

Además, en una alianza estratégica con las demás autoridades y funcionarios se buscan hacer el acompañamiento a los menores en situación de riesgo.