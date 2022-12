El alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, termina una gestión que no debió liderar. En agosto de 2019, asumió el cargo debido a la sentencia por corrupción del ex alcalde de Perú Libre Henry López Cantorín. Desde ese momento su administración fue una constante carrera de tropiezos, entre aciertos, errores y un largo tiempo prófugo de la justicia, investigado por liderar la presunta organización criminal “Los Tiranos del Centro”.

QUÉ FALTÓ. Para el abogado y ex alcalde de la provincia de Junín, Luis Solórzano, hubo ausencia del principio de autoridad: “Cuando no hay principio de autoridad y cuando los alcaldes van a la gestión pública con alguna debilidad como estar vinculados a temas de corrupción, la gestión falla”, sostiene. Solórzano subraya que el éxito de una administración municipal está en el principio moral de la autoridad, que en el caso de Huancayo no hubo: “Un gran secreto para el éxito y una buena gestión es que la imagen que debes comunicar a la población es de ser una persona honesta, correcta y la población te respeta”, agrega.

Para Jorge Luis Olivera, especialista en gestión municipal, Quispe Ledesma debió rodearse de buenos profesionales. “No hubo una buena planificación, un buen estudio, no se ha rodeado de buenos profesionales. Un alcalde que quiera ser exitoso tiene que rodearse de profesionales, que tengan experiencia, que no tengan antecedentes negativos, eso le ha faltado”, indica.

EN CONTRA Y A FAVOR. A nivel de la administración de presupuesto, Olivera sostiene que la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) tuvo un buen desempeño: “En cuanto se refiere al cumplimiento de metas, ejecución de presupuesto, eso sí ha cumplido según el MEF. Pero lo que les ha faltado es más obras, ellos han tenido un presupuesto, pero no han gestionado más obras”, señala. Para Solórzano, por el contrario, las obras sí se dieron, pero fueron empañadas por el escándalo de los “Tiranos”: “Se hizo el parque de Coto Coto, el parque de los Enamorados, el saneamiento básico de la avenida Próceres, la avenida La Cantuta”,resalta.

Problemas como la inseguridad ciudadana, el comercio informal y la construcción de vías para liberar el caos vehicular son temas pendientes para la próxima gestión, sostienen ambos, además de la planta de tratamiento de residuos sólidos; “ya pasaron 8 año y no han solucionado el tema”, apunta Olivera.

En octubre de este año, Quispe Ledesma dispuso el retiro de los bolardos de las calles del centro de Huancayo instalados para habilitar las ciclovías. Ahí se perdió un millón de soles -porque dichas vías nunca funcionaron de manera óptima- y la Contraloría observó irregularidades en el proyecto. Fue lo último significativo que hizo el edil. En una de sus últimas participaciones en la última sesión de Concejo Municipal, el burgomaestre señaló que a diferencia de otras gestiones a la suya le tocó enfrentar la pandemia.