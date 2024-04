El precio del balón de gas se incrementó en Huancayo hasta en 48 soles, en algunos sectores. Tanto las amas de casa como los emprendedores que tienen restaurantes, pollerías y chifas son los afectados. Así como las amas de casa, a quienes ya no les alcanza el dinero.

En la pollería El Fogón, ubicada en la avenida Palián, hasta ayer el sábado pagó a 46 soles por un balón de gas, cuando en días anteriores pagaba 44 soles por un balón de Exacto Gas de 10 kilos, dijo Vladimir Espíritu. Anoche esperaba el nuevo precio.

Por este mismo, sector el último sábado, las distribuidoras ya estaban expendiendo el balón de Solgas a 48 soles. El balón de Vicagas, estaba a 47 soles.

En Chilca, la vendedora de gas cuyo local está en la avenida 9 de Diciembre y Arterial, Susana Rodríguez, manifestó que ayer el precio del gas subió 2 soles más por balón, esto luego del incremento anunciado el último viernes. El balón de gas, que vendían a 47 soles, ayer ya costaba a 49 soles.

Mencionó que en el mes de marzo, también subió dos soles y en el mes de abril 1.50 soles más, fue el incremento.

Comentó que ante el Gobierno daba subsidios a los combustibles, pero ahora no se dan, y los consumidores finales son los afectados por las constantes alzas.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Huancayo: Golpea a nieto y en su defensa dice que lo hizo porque fue torturado por el terrorismo

GLP para vehículos

“El GLP para los vehículos subió a 7.45 soles el litro, cuando anteriormente estaba 7.34 soles”, dijo el taxista Frank Núñez López. Comentó que la situación económica está mas difícil cada día, por las alzas en el combustible y en los alimentos. Aunque, deberían subir el costo de la carrera no lo hacen, porque los pasajeros ya no quieren pagar y sería peor no ganar nada para mantener a su familia.