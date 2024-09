Más que una solución y mayor comodidad que tenía que ser la nueva infraestructura del colegio Mariscal Castilla de El Tambo para sus estudiantes, al parecer, se convirtió en un problema y mayor estrés para los escolares, ya que algunos de ellos, tienen que realizar clases parados y en almacenes acondicionados como aulas, deben cargar su mochila durante toda su permanencia dentro del plantel, no cuentan con agua potable, no habilitaron todos los baños, además la pista atlética recibió más de 7 observaciones por la Asociación Internacional de Atletismo de Toda la Vida.

Uno de los padres de familia del cuarto año, es la que advirtió de las peripecias que tienen que atravesar los estudiantes. Más de 6 de ellos fueron hallados realizando sus clases parados o sentados sobre una silla a un rincón de un almacén que fue habilitado como aula, para las clases de educación física.

“Esto (aula) está diseñado para un almacén de materiales didácticos (...) el motivo es que no hay aulas para el área y a mí me han designado este almacén”, mencionó el docente a cargo, que realizaba clases en un ambiente con carpetas viejas y alumnos parados.

Esta solo sería el inicio de una serie de quejas que se tiene dentro del plantel, los padres también reportaron que no cuentan con agua potable y el abastecimiento de este líquido, se da a través de cisternas, pero no sería para el consumo humano.

“La directora nos dijo que se está aplicando un nuevo sistema de enseñanza, que consiste en que las aulas fueron designadas para los docentes y son los alumnos quienes deben trasladarse de un ambiente a otro para realizar sus clases, ya que ellos no cuentan con salones propios, pero hay salones pequeños donde muchos alumnos estudian parados”, dijo una de las madres de familia.

En la visita de Correo también se evidenció que varias aulas permanecían vacías.

Otras de las observaciones, se hizo las áreas deportivas. Las observaciones que hicieron los de la Asociación Internacional de Atletas son 1° El poliuretano y el tartán fueron instalados al revés y o cuentan con señalización según las normas. 2° No cuenta con pozo de agua para la carrera con obstáculos. 3° No cuenta con el área para lanzamiento de martillo y su respectivo corral. 4°No cuenta con el área para el lanzamiento de bala y disco. 5° No cuenta con área para salto largo y salto triple. 6° Se tiene que remover el asfalto para la carrera de 110 m con vallas y 100 m. planos. 7° No cuenta con partidores de atletismo. Todo fue enviado a la dirección del centro educativo.