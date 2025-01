Personas inescrupulosas están utilizando redes sociales y aplicaciones de mensajería para ofrecer el pago de los recibos de luz y celulares para estafar y llevarse tu dinero. Una de las agraviadas es Rouss S.S., quien hizo el pago de 30 recibos al Yape del timador y éste se apoderó del dinero.

Ahora son más de 30 los afectados. La pesadilla para la joven embarazada comenzó en diciembre del 2024, cuando contactó con un sujeto llamado Rafael quien por redes sociales indicaba que ayudaba a pagar recibos y a cambio podías ganar entre 5 y 15 soles por cada recibo pagado. Esto llamó la atención de Rouss, quien empezó a pagar los recibos en la tienda de un familiar. El estafador le pedía el número de suministro del usuario, mostraba una imagen del monto pendiente y luego que le ‘yapearan’ el dinero, enviaba una captura de pantalla confirmando el pago. Sin embargo, lo que hacía era presentar un reclamo sobre el recibo, bloqueando el cobro y creando la falsa impresión de que la deuda fue saldada.

ADVIERTEN. La confiada joven encontró el aviso del timador, que opera desde Lima, en Facebook. “Rafael” anunció que pagaba recibos e incluso los interesados podían ganar unos soles u obtener un descuento en el pago. “Yo le enviaba los recibos y el supuestamente los pagaba, cuando lo verificaba salía que no tenía deuda, pero los recibos estaban en pausa. Son más de 30 personas que pagaron sus recibos de luz y celulares, no tengo cómo devolverles el dinero”, contó la agraviada que denunció la estafa en la comisaría de Chupaca. La Policía advierte a los ciudadanos a no caer en esta modalidad de estafa, recurrir a los centros de pago, agentes bancarios autorizados y billeteras digitales confiables.