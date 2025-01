Se despidió de sus hijos, diciendo que iría a ver sobre el alquiler de su casa, sin saber que su verdugo esperaba su llegada para matarla. Basilia Marcelo Cóndor (67), fue encontrada en su habitación con golpes en la cabeza, la atacaron con un fierro. El criminal dejó un mensaje escrito en la pared: “así muere la gente que hace golpear al padre con el hijo”.

Otros mensajes donde señalan que es un ajuste por plata y sangre también fueron dejados junto a cédulas de notificación a la ex pareja de la víctima Jorge Vásquez Saldaña (66), quien está no habido y es el sospechoso del feminicidio. Los familiares que denunciaron la desaparición de Basilia Marcelo, la encontraron muerta en su habitación del jirón Colombia N° 513 en Junín.

Según las investigaciones, Basilia Marcelo, viajó de Huánuco a Junín. El día 7 de enero, le comentó a su hija que había un problema con un inquilino y se perdió todo contacto. El 9 de enero, sus parientes denunciaron la desaparición, los policías de Junín, fueron a la casa y un vecino les dijo que Jorge Vásquez (ex pareja), les cobró del alquiler, diciendo que era la última vez que lo verían.

Por esta razón, la Policía ingresó a la vivienda y encontró el cadáver de Basilia, cubierto con una manta. La madre de 4 hijos tuvo varios golpes en la cabeza, cerca encontraron un fierro de construcción. Los mensajes dejados hacen presumir un feminicidio.

“Este es un ajuste de cuentas por una deuda de plata y sangre que tenía por hacer golpear al padre con el hijo. También me queria botar de mi casa, incluso me trajo a la Policía por eso he decidido matarlo, por eso la madre tenía que morir tarde o temprano”, decían los escritos que habría dejado Jorge Vásquez.