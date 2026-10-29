Estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) tomaron las instalaciones de la casa superior de estudios la noche del miércoles 28 de octubre, en protesta por una serie de problemas académicos y administrativos que, según denuncian, afectan su formación profesional.

La medida comenzó aproximadamente a las 7:00 p. m., cuando los universitarios cerraron las puertas del campus para exigir una respuesta de las autoridades a un pliego de siete reclamos.

Entre sus principales demandas se encuentra el retorno a las clases presenciales y la asignación de ambientes propios para la carrera de Derecho, que actualmente funciona adscrita a la Facultad de Antropología.

Asimismo, los manifestantes solicitan la asignación de 11 plazas para docentes ordinarios durante el año 2027, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y atender las necesidades académicas de la escuela.

Exigen investigar presuntas irregularidades

Otro de los puntos del pliego es la acreditación formal del decano para que pueda desarrollar las gestiones administrativas correspondientes, así como la regularización de la situación de la Escuela Profesional de Derecho ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Los estudiantes también piden revisar el caso de un docente de apellido Sinche, relacionado con los términos de referencia del sexto semestre.

Además, solicitan investigar un presunto favorecimiento académico a Rodrigo Artica Arias, expresidente de la Federación de Estudiantes de la UNCP, en la aprobación de un examen de suficiencia de portugués del Centro de Idiomas.

De acuerdo con el pliego estudiantil, este último reclamo se sustenta en un informe elaborado por el docente Ricardo Avelar Rossi, cuyo contenido consideran necesario esclarecer. La presunta irregularidad aún debe ser evaluada por las instancias competentes.

Con la toma del campus, los estudiantes buscan que las autoridades universitarias atiendan sus siete demandas y establezcan compromisos concretos para solucionar los problemas que afectan a la carrera de Derecho.