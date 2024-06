En horas de la noche de ayer, un nutrido grupo de estudiantes de la facultad de Ingeniería Mecánica, tomó el campus universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en reclamo al cambio de malla curricular, lo que implicaría sumar sus años de estudios en un semestre más.

Los manifestantes colocaron tranqueras y el vehículo “el Burro” , un bus que ya no está en uso, para obstaculizar los accesos al centro de estudios. Hoy se reunirán con autoridades alrededor de las 9:00 de la mañana.

“En el Consejo de facultad están representantes de los estudiantes, a ellos les ha llegado el documento para que lo revisen, no han observado han dicho “está bien” entonces se ha aprobado (...) inmediatamente se les dijo que manden un documento y lo vemos esta semana, en lugar de que me llegue el documento me llega la noticia de que está tomada la universidad”, indicaron representantes de la UNCP. También señalaron que hoy se dará solución al problema de los estudiantes matriculados.