Varios pacientes del hospital Ramiro Prialé tuvieron que ser evacuados de las habitaciones donde estaban hospitalizados en el quinto piso, debido a que el último miércoles, los techos prácticamente quedaron convertidos en una coladera.

Muy temprano, las alarmas se encendieron en el hospital y el personal asistencial que ingresó durante la mañana tuvo que retirar las camas de las habitaciones para evitar que los pacientes se mojen, en muchos casos eran pacientes post operados o que esperaban por una intervención quirúrgica. En las puertas y al interior de algunas habitaciones habían tachos por las goteras y las camas las habían sacado al pasadizo.

En dos habitaciones incluso retiraron todo el mobiliario y a los pacientes. El personal de mantenimiento retiró el cielo raso y se podían ver que en el techo de concreto las goteras de agua eran incontrolables.

USAN TACHOS. Este problema no solo se observó en el quinto piso, en el área de Consultorios Externos, las gradas, el sótano también habían tachos, con un mensaje de piso mojado, ya que de los techos eran incesantes las goteras, lo cual era visto por los pacientes que acudían por una cita a los consultorios o para dejar sus muestras en el servicio de laboratorio.

Voceros de EsSalud, dijeron que el problema en los techos del quinto piso de EsSalud, fue solucionado por el personal de mantenimiento, que tuvo que evacuar a los pacientes de dos habitaciones para que se realicen las reparaciones.

Asimismo, indicaron que cada año se procede al cambio de la geomembranas para evitar las filtraciones, sin embargo, este trabajo se realiza por etapas y aún no culminan, al menos eso se aprecia en el quinto piso. En el nosocomio, indicaron que otras áreas como centro quirúrgico o la UCI, no fueron afectados.

En una nota de prensa, EsSalud refiere que se realiza el mantenimiento preventivo de centros asistenciales de Junín y otras regiones frente a las intensas lluvias que afectan en esta temporada del año. De las 30 redes de salud que existen a nivel nacional se atendieron 23, entre los años 2023 y 2024. En el 2025 se continuó con las restantes, proceso que prosigue este año 2026, según dijo el jefe de Defensa Nacional, Richard Zubiate.

La región Junín está en alerta naranja debido a las intensas lluvias según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

