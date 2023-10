Estuvo preso por robo en banda y cuando salió de la cárcel, lo primero que hizo fue buscar a su ex pareja para matarla. Ricardo Daniel López Suarez (24), llegó a la casa del Jr. Junín y pasaje Río Chilca donde su ex pareja Daimar C.H. (25), lavaba ropa y la atacó frente a su hijo de 8 años. El iracundo venezolano sacó un cuchillo para apuñalarla, pero la joven se defendió con todas sus fuerzas y pidió ayuda a gritos. Los vecinos salieron y el agresor que le asestó una puñalada escapó raudo.

Antes de esfumarse, el celoso mandó mensajes a los familiares de su ex pareja, con quien está separado hace un año. “Tú me dejas yo te mato. La amo, no la quiero ver con otro hombre. Un hombre dolido mata a cualquiera. Ella no habla conmigo, iba a matarla hoy mismo”, dijo el venezolano que está fugitivo.

La agraviada denunció el hecho en la comisaría del distrito de Chilca y fue llevada al hospital Carrión pues tiene una herida profunda en el muslo izquierdo. La joven asustada narró a los policías que el agresor le envió audio a su hermana advirtiéndole: “prefiero estar preso o muerto antes que verla con otro hombre”. Los policías están buscando al “Chamo”, por tentativa de feminicidio. Ricardo López, ya fue detenido en marzo del 2023, tras arrebatar celulares en un taxi rojo junto a otros tres.