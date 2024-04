Vienen de una comunidad nativa de Pichanaqui y no tienen donde quedarse, una de sus familiares necesita 50 unidades de sangre y permanece en la UVI del hospital El carmen en Huancayo. “Ayuda por favor no tenemos donde quedarnos, mi hija está en UCI luego de una cesárea. No tenemos ni qué comer”, señaló Lourdes Valerio entre lágrimas.

Segú indicaron, su familiar fue hospitalizada el día sábado debido a una preeclampsia, la situación de la madre de familia es delicada y requiere donación de sangre con urgencia. Para ello también piden ayuda a la población.

La familia de seis integrantes se encuentran afuera del hospital donde permanecen día y noche , soportando el frío intenso que hace en la madrugada, solo sentados sobre cartones y tapados con las pocas mantas que tienen. Ante ello, han pedido apoyo a las autoridades municipales y regionales. “En el hospital hay una capilla pero nos han dicho que solo una persona puede quedarse allí”, indicaron.

Según indicaron, el médico ha pedido plaquetas, catéter que no hay en el hospital , tiene SIS , pero no puede ser operada porque no hay insumos