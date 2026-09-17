El rastreo por GPS permitió a los policías capturar a un falso taxista y su cómplice que habrían robado a un pasajero que se quedó dormido. Los policías de la comisaría de El Tambo capturaron al taxista Gonzalo Ramos Lucas (47) y a Juan Aguilar Hurtado (50), ambos de Huancayo, en el momento que retiraban 70 soles de la cuenta del agraviado. El hecho ocurrió a las 5:30 de la mañana de ayer, en el distrito de Pilcomayo.

Según la denuncia, el estudiante Bryan G.C. (28), abordó el vehículo y se durmió en el trayecto. El conductor del auto rojo, le sustrajo un iPhone 17 Pro Max, sin que la víctima se percate del ilícito hasta llegar a su destino. Luego se denunció el hurto y como el celular sustraído tenía el GPS activado y estaba vinculado a otro número, se rastreó su ubicación en tiempo real.

La señal marcó el recorrido del taxista por el Caminito de Huancayo, el Óvalo Sumar, Av. Huancavelica, Jr. La Victoria y el distrito de Chilca por ello se activó el Plan Cerco.

Los efectivos de la Seincri, con apoyo del Escuadrón de Emergencia llegaron a los jirones Garcilaso de la Vega y La Mar, en Chilca donde a las 6:40 de la mañana, intervinieron el auto rojo de placa AFH-105 que estaba estacionado.

El conductor Gonzalo Ramos negó tener el celular en su poder, pero al revisar el taxi los policías hallaron el móvil en la puerta delantera izquierda. Además, en el piso del auto, se halló un POS con un váucher de retiro de 70 soles y la tarjeta del BCP del agraviado. Por hurto agravado el taxista y Juan Aguilar fueron detenidos.