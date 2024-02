“El granizo arrasó con mis cultivos de lechuga, col, espinaca, cebolla china y haba, todo está destruido en el barro, el hielo cayó como piedras, me quedé sin nada, ya no tengo para vender en la feria, qué voy a hacer”, exclamó, angustiada, la campesina María Angélica Obregón de 88 años. La humilde anciana es una de las afectadas con la granizada devastadora que afectó a los productores del anexo de Miraflores en Sapallanga. En su vivero la acumulación del granizó superaba los 50 centímetros. Cada bola de hielo medía un milímetro y medio de diámetro y hasta ayer por la tarde no terminaba de derretirse.

“Nuestro maíz está totalmente destruido, estaba en floración. Las habas y arvejas están en el suelo”, mencionó Betty Abregú. La afectada que por alquiler del terreno pagó mil soles, y con el peón, abono y semillas se gastó 3 mil soles, que nadie le devolverá.

DAÑOS

El alcalde de Sapallanga, Miguel Paitán Soto manifestó que unas 15 hectáreas de cultivos de papa, maíz, arveja, haba, entre otros, terminaron bajo el hielo, tras la granizada empezó a las 4 de la tarde y duró una hora en promedio.

Las calles se veían cubiertas por un manto blanco de granizo. Además, varios viveros, donde se cultivan flores y hortalizas, terminaron con sus mallas raschell por el suelo, por el peso de los enormes bloques de hielo. Los techos de policarbonato, también se vinieron abajo.

Los afectados se juntaron en la plaza esperando el apoyo de la municipalidad y de Defensa Civil de la comuna huanca, que también acudió al lugar.

En el sector 5, Lourdes Durand y sus hijos durmieron en el balcón de madera de su casa, ya que la pared en el primer piso fue destruida por el torrente de agua que discurría por la calle como si fuese un río. Al menos unas 5 viviendas están por colapsar y una veintena de afectadas por el granizo y la inundación.

Muchos pobladores pasaron la noche retirando el barro y granizo de sus domicilios. Ayer hacía sol fuerte y temían que la desgracia se repita.





destrozado. A pocas semanas del inicio del año escolar, en la institución educativa 30034 del anexo de Miluchaca, el techo arqueado y aligerado del patio se rompió como papel por la intensidad del granizo.

La malla raschell de la IE 30024, también terminó por caer tras la intensidad de la granizada.





El Senamhi Junín reportó que se han presentado lluvias y tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento en diversas provincias de la región Junín. Esto generó la afectación de viviendas, áreas de cultivo, activación de quebradas e interrumpió carreteras. Este pronóstico se extenderá hasta en los siguientes días, razón por la cual piden tomar medidas preventivas.