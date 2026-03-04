Una fuga acompañada de deflagración en el kilómetro 43 del sistema de transporte de gas natural, en el distrito de Megantoni, en Cusco, obligó a paralizar de manera preventiva el traslado del recurso desde Camisea, generando un desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) a nivel nacional. El incidente se registró el 1 de marzo y motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Tras el hecho, por medio de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró en emergencia el abastecimiento de gas natural y activó un mecanismo de racionamiento hasta el 14 de marzo, priorizando el suministro domiciliario y el transporte público. La medida buscaría garantizar la continuidad de servicios esenciales mientras se realizan los trabajos de reparación y evaluación técnica en la zona afectada.

El impacto ya se siente en la ciudad de Huancayo, donde solo hay dos estaciones oficialmente registradas que abastecen GNV y ambas estiman que su stock se agotará hoy antes del mediodía.

En el caso de la empresa Gaspeco S.A.C., ubicado en el Jr. Juan Parra del Riego (El Tambo), la administradora Yomira Gutarra señaló que el suministro podría agotarse en las próximas horas.

“Por ahora no tenemos ningún tipo de restricción, el cliente puede venir y cargar lo que él desee, pero probablemente hoy al mediodía ya no tengamos gas; aunque no descartamos que el stock se agote antes porque los conductores están llegando a llenar por completo sus tanques”, indicó.

Una situación similar se reporta en la estación Río Branco, en Pilcomayo. El coordinador de flota, Diego Pérez, informó que el despacho viene siendo limitado.

“Por el momento se sigue atendiendo el GNV, pero de manera restringida, solo se está atendiendo autos con un tope máximo de consumo de 15 soles”, explicó. Añadió que no atenderán a vehículos de carga pesada, que el abastecimiento también culminaría en horas y que no recibirán nuevas carretas durante el periodo de racionamiento.

Ante este escenario, los conductores deberán recurrir a la alternativa de gasolina, ya que la mayoría de vehículos que utilizan GNV son duales.

Sin embargo, el cambio representa un fuerte impacto económico: Mientras el GNV se comercializa entre 2.58 y 3.05 soles el metro cúbico, el gasohol regular llega a costar entre 13.60 y 15.43 soles, en el caso del premium su precio es entre 16.58 y 16.70 soles, una diferencia de alrededor de que 10 soles que golpea directamente a la economía de transportistas.

“Más de 100 clientes cargan diariamente sus vehículos y muchos lo hacen dos o tres veces al día. La diferencia en el costo es demasiado”, advirtió Gutarra, quien señaló que vienen informando a sus usuarios sobre la inminente suspensión del servicio.

Desde Lima, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que realiza el “monitoreo permanente del cumplimiento del mecanismo de racionamiento durante el periodo de emergencia comprendido del 1 al 14 de marzo de 2026”, con el objetivo de verificar que el volumen disponible se destine prioritariamente a hogares y establecimientos que abastecen transporte público, aunque esta medida abarca a las provincias de Lima, Ica y Callao, donde cuentan con instalaciones de gas natural domiciliario.

Mientras continúan las labores técnicas en el sistema de transporte de gas, Huancayo se prepara para varios días sin GNV, con conductores obligados a asumir mayores costos en combustible y a reorganizar su presupuesto diario ante una crisis que tiene origen a cientos de kilómetros, pero efectos inmediatos en la economía local.

El exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erik García, declaró a RPP que el conflicto en Medio Oriente podría presionar al alza los precios internacionales del petróleo, tras ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras en Irán.

“Nos afectaría si este evento se prolonga por más de una semana y el precio comienza a escalar” afirmó; sin embargo, hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial de que esto vaya a traducirse en un incremento de los combustibles en el mercado peruano.