A pesar de las medidas que implementen las compañías de telefonía celular y el trabajo de la Policía para atrapar a los implicados, la actividad de robo de celulares perdura en el tiempo y es una práctica que parece nunca acaba.

En Huancayo, uno de los lugares donde siempre se encuentran celulares robados y es conocido por la Policía como “mercado negro” de celulares de Huancayo, es el pasaje Andaluz.

La mañana de ayer, Andaluz fue intervenido una vez más por el Escuadrón Verde y agentes de inteligencia.

En medio de bronca, bombas y detenidos, los agentes incautaron 461 celulares de dudosa procedencia; más de 60 de ellos eran robados.

La intervención se realizó a siete stand de la galería “Sol de Oro”. Los custodios mimetizados, es decir disfrazados como supuestos clientes, ingresaron al local comercial para incautar los celulares y detener a los involucrados en el delito de receptación.

En pleno operativo, los comerciantes se agruparon con el sonido de unas sirenas que instalaron en dicho pasaje; incluso llegaron elementos de mal vivir que se enfrentaron a los policías tratando de frustrar la intervención.

Terminan lesionados

Los airados negociantes lanzaron piedras, palos, recogedores, escobas y agua a los agentes que repelieron con bombas lacrimógenas.

Al final se detuvo a 12 personas por el presunto delito de receptación de equipos celulares, estos son: William Ureta B. (26) (a) “Chavo”; su hermano Marcos Ureta B. (23), Cristian Castillo C. (29), Haydee López (29), Francisca C. B. (71), su hijo Nilton C.C. (49), Xiomara E. L. (26); Elizabeth Artica S. (45); Adalí Artica C. (24), Efraín Corasma M. (44), Kevin Sullca C. (25), y la menor JCQ (15).

“Pusieron resistencia a la intervención, hay tres policías lesionados y cascos dañados. Tenían un sistema de alarma y seguridad organizada para repeler la intervención. Se va a pedir a la Fiscalía que se abra la investigación porque en ese lugar opera un aparato organizado”, dijo el coronel PNP Gustavo Mautino, jefe de la Divpos.

Los negociantes, molestos, mencionaron que los policías ingresaron a Andaluz sin un fiscal. “Actuaron con violencia, se llevaron celulares y dinero”, comentaron.

Asimismo, precisaron que no son delincuentes y piden se identifique a los que compran celulares robados. En la intervención participaron 68 policías del Grupo Terna, Escuadrón Verde y USE de Huancayo.