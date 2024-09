El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el pedido de vacancia contra el regidor del distrito de El Tambo, Elmer Ubaldo Lazo, por el presunto caso de nepotismo, tras la contratación de su cuñado Ever Mendoza Taype.

El lunes 09 de setiembre se llevó a cabo la audiencia de apelación de la vacancia del regidor Elmer Ubaldo Lazo en el Jurado Nacional de Elecciones, esto tras el pedido del regidor Iván Medina después de que el concejo municipal rechazara el pedido.

El abogado del regidor Medina, José Fernández Egoavil, sustentó que el 01 de enero del 2023, Elmer Ubaldo Lazo asumió el cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de El Tambo, y aprovechándose de su puesto contrató a su cuñado Ever Mendoza Taype, para que realice trabajos de ordenar, clasificar y foliar documentos del archivo de tesorería, lugar donde también trabajaba el regidor. La orden de servicio fue por el monto de s/1500.00, haciendo un total de s/3000.00.

Además, según el abogado el hecho fue premeditado ya que el cuñado sacó su RUC a 26 días de ser contratado y la relación familiar está acreditada con la actas de nacimiento de los hijos de Elmer Ubaldo Lazo y Fabiana Olga Mendoza Taipe, hermana del contratado.

Por otro lado, Jorge Luis Olivera Ramírez, abogado de Elmer Ubaldo, explicó que no se ha demostrado afinidad entre Elmer Ubaldo Lazo y Fabiana Olga Mendoza Taipe, argumenta que según el Código Civil artículo 237 el matrimonio es el que produce parentesco de afinidad y en el presente caso no existe partida de matrimonio. Reconocen que sí hubo convivencia, pero esta terminó el 16 de enero del 2022, por ende, no hay vínculo.