Preocupación. De las 54 cámaras de videovigilancia con las cuales se monitorean los principales puntos rojos de la delincuencia en Huancayo, unas 15 están inoperativas, pero la totalidad ya cumplió su tiempo de vida útil, informó el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Huancayo, Luis Melgar.

MIRA ESTO: En mototaxi recogen firmas para revocatoria de alcalde de Pichanaqui

Estas últimas 15 cámaras, ya incluso habían sido sometidas a mantenimiento pero ya no tienen solución. En un informe de la central de monitoreo dan cuenta que las cámaras AXIS Q604-E MK II PTZ Neotwork Camera, ya no cuentan con garantía.

La empresa que brindaba mantenimiento, ya no asiste a la comuna huanca y respondido que el soporte del hardware y el servicio de RMA expiraron en el 2021.

La regidora Betsabé Fabián manifestó que lamentablemente pese a que este problema ya se conoció, este año no se priorizó la compra de nuevas cámaras de videovigilancias y ya no hay recursos para comprar, por lo menos este año.”Si sabían que las cámaras ya estaban mal y no tienen garantía, ¿por qué no se ha previsto su adquisición? Eso lo debe explicar el gerente”, recalcó la regidora Betsabé Fabián.