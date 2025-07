Con dos duelos intensos de principio a fin que se jugó ayer en el Estadio Monumental de Jauja, se concluyó con la segunda fase de la Etapa Departamental Junín de la Copa Perú 2025. Ya se tiene a los 6 más grandes de la región, que disputarán uno de los tres cupos para la nacional.

Definen

La tarde de ayer abrieron la jornada de definición, Familia Estrella (Tarma) vs Academia de Fútbol San Antonio (Jauja). Los locales supieron aprovechar y ganaron con un marcador de 3 - 0, resultado que le permitió acceder al hexagonal final.

En el tope de fondo, Unión Rosario Ccano (Tayacaja) volvía a enfrentan a Unión Juventud Pomacocha (Yauli), los tayacajinos se enfrentaron a una línea muy ordenada y terminaron perdiendo 1 - 2, clasificando Pomacocha.

Clasificados. Están Sumar Motors (Huancayo), CESA (Huancayo), Defensor Pichanaqui (Chanchamayo), Atlético Chanchamayo (Chanchamayo), Juventud Pomacocha (Yauli) y San Antonio (Jauja).

La primera fecha del hexagonal se juega el domingo 3 de agosto: Atlético Chanchamayo vs Juventud Pomacocha; Atlético Sumar Motors vs San Antonio; Defensor Pichanaqui vs CESA.