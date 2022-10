La última mesa de sufragio se instaló a las 10:30 a.m. en una institución educativa de Pariahuanca, y la primera mesa de sufragio en instalarse fue en la I.E. San Agustín de Cajas a las 6:05 a.m., listo para dar inicio a la jornada electoral. “Nuestra meta era contar con las mesas de sufragio antes del mediodía y se cumplió con la instalación de las 1 674 mesas de sufragio en 222 locales de votación en Huancayo y Chupaca”, informó el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo, Jorge Luis Calderón Rojas.

Incidencias

Cabe precisar que las mesas de sufragio deberían estar listas para recibir a los electores de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sin embargo, la última mesa se instaló con más de tres horas de retraso. Al respecto, el funcionario de la ODPE Huancayo, remarcó que la demora en la instalación de mesas es a raíz de la ausencia de miembros de mesa. A su vez, a nivel regional se conoció que a las 9:37 a.m. el 99,22 % de las mesas de sufragio estaban instaladas, pero antes del mediodía se alcanzó el 100 %. “Deben tener en cuenta que la multa por no cumplir el rol de ser miembros de mesa es de S/210, más la multa correspondiente por no sufragar. Hubo gente que estaba desde temprano y decidieron asumir la responsabilidad cívica”, manifestó.

En horas de la mañana de ayer se observó que en los locales del centro de Huancayo se registraba poca afluencia de electores.

De otro lado, Calderón Rojas comentó que un trabajador de la ONPE de iniciales A.T.M. fue intervenido por personal del JNE cuando infringía la neutralidad electoral al portar una prenda con el símbolo de la naranja en el colegio Nuestra Señora de Cocharcas. “Al parecer el joven no estaba bien capacitado, pero se resolvió el asunto”, sostuvo.