Noemi Vásquez de 39 años sufrió una rotura uterina debido a un embarazo ectópico, llegó a la posta del distrito de Chilca en la provincia de Huancayo, donde la diagnosticaron erróneamente con apendicitis, después fue llevada al hospital Carrión, donde pasó una noche desangrándose y finalmente llegó al hospital El Carmen donde la operaron, pero terminó en UCI con pronóstico reservado. La denuncia pública fue realizada por la hermana de Noemi, mediante una entrevista en Radio Huancayo.

El domingo 27 de octubre al promediar las 8:00 am Noemi llegó a la posta de Chilca por un dolor intenso en el vientre, en ese entonces según la hermana, le informaron que tenía 9 de hemoglobina, el primer diagnóstico del personal de salud fue apendicitis y necesitaba una intervención quirúrgica, por lo que fue trasladada al hospital Carrión. En dicho nosocomio le atendió el Dr. Cervantes Paredes, quien le mandó a realizarse una ecografía de forma particular, tras los resultados diagnosticó peritonitis y al promediar las 7:00 pm le dijo que debía ingresar a cirugía.

Sin embargo, a las 8:00 pm hubo un cambio de turno y el Dr. Fabio Gonzales dijo no tener claro el diagnóstico y mandó hacer una tomografía, pero la hermana no encontró el servicio de forma particular ni en el hospital, es así que el doctor señaló que la paciente se encontraba estable y era mejor que la traten al día siguiente. La hermana de Noemi se fue a casa y regresó al día siguiente, contó que una enfermera informó que la hemoglobina seguía bajando y decidieron hacerle una prueba de embarazo, la cual salió positivo.

De inmediato la trasladaron al hospital El Carmen donde fue intervenida por una rotura uterina debido a un embarazo ectópico, lamentablemente Noemi terminó en UCI con pronóstico reservado. La hermana señala presunta negligencia de los médicos ya que prácticamente la dejaron desangrándose una noche, y en la posta de salud no le hicieron la prueba de embarazo de rutina. Noemi es madre de dos niñas, una de ellas de 8 meses, y ahora piden apoyo con unidades de sangre.