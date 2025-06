‘Papá de acero’: bala le perfora órganos y vive

Lo conocen como el “Papá de acero”, el policía Jhus Klisman Marín Cárdenas había sido herido de bala por la espalda, tenía los órganos perforados.

Cuando agonizaba, sus compañeros le daban aliento.

El padre de familia, pensó que iba a morir y cuando se desangraba en el suelo, levantó la cabeza y dijo: “Amo a mis hijas” y se desvaneció, mientras la balacera no cesaba en Pichanaqui. Esto ocurrió un 16 de diciembre del año 2022.

A tres años de lo ocurrido, este valeroso policía, reafirma mucho más el amor por sus hijas Saomi y Yuslu. Las niñas que son su adoración y por las que está dispuesto a luchar hasta donde le den las fuerzas.

El Día del Padre es muy especial para ti. Conmemorar el Día del Padre es muy significativo. Un 16 de diciembre del 2022, sobreviví a un atentado, producto de mi función como policía de la USE Huancayo. Estaba en Pichanaqui, trataba de restablecer el orden público y sufrimos un ataque con disparo. El más grave fui yo, me atacaron con arma de fuego y la bala me impactó a la altura de parrilla costal derecha, me perforó el pulmón, el hígado y el intestino. No sé como sobreviví.

¿Tus amigos te auxiliaron en medio del enfrentamiento? Sí, creía que iba a morir, miré al cielo y lo primero que pasó por mi mente fue recordar a mis hijas y mencioné sus nombres. “Saomi y Yuslu, amo a mis hijas”. Solo pensaba que desde donde este iba a ver por ellas y las iba a proteger.

Pensaste que eran tus últimas horas de vida. Ya no podía respirar, la bala me había perforado el pulmón y el hígado. Me desmayé y me evacuaron a Lima. Aún así me aferré a la vida y terminé en UCI durante un mes y medio. Y con la capacidad de resilencia y fuerza estoy aquí vistiendo nuevamente el uniforme de la Policía. Yo amo mi instiución. Aunque no puedo estar en un área operativa, laboro en la Defensa Legal de la PNP.

Después de lo vivido ¿qué mensaje quieres darle a tus hijas? Saomi y Yuslu, estoy aquí con vida nuevamente gracias a Dios, ya no me hago la pregunta del ¿por qué me pasó esto? sino ¿para qué me pasó? La respuesta es para estar con ustedes, las amo mucho, son lo más importante en mi vida. Son mi motor en la vida.

Como padre de familia ¿estas presente en todos los momentos de tus hijas? El trabajo del padre y la madre que labora en la Policía es muy sacrificado, tenemos un horario de ingreso pero no hay un horario de salida. Yo trabajé en la costa, sierra y selva, a veces estamos más preocupados por la vida del ciudadano y dejamos a nuestra familia, la crianza de nuestros hijos.

Viviste una experiencia que te tocó al fondo. Considero que el momento más trágico no fue recibir el impacto de bala sino más bien despertar del coma. Cuando abrí los ojos estaba como loco y no sabía ni donde estaba, miraba las paredes del hospital y no sabía qué me había pasado, me levanté y no podía caminar. Tenía una bolsa de colostomía y los aparatos pegados a mi cuerpo y continúe mi tratamiento hasta restablecerme. Cuando uno ingresa a la Policía sabe que el mayor riesgo es perder la vida.

¿Tus hijas han vuelto a ver ese vídeo cuando agonizabas? Ahora que están mas grandes lo vieron y entraron en llanto al ver a su padre en agonía, cuando pide por sus hijas es significativo para ellas. Con esta entrevista pide que todos los padres del Perú siempre luchen por sus hijos, que son lo más importante de nuestra familia.