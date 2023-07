Nadie nunca está preparado para una noticia así. Este domingo, Sandro Bossio Suárez ha muerto a los 53 años. Y con esta partida, la cultura huancaína entra en un estado casi de orfandad porque pierde a uno de sus mejores escritores. “Sandro Bossio, amigo y hermano. Hoy como nunca resuenan en mí, tus palabras, tu verbo colosal. Y tu indomable caballerosidad. Hoy las letras tintinean en un abecedario. que solo tú delineaste con virtud y acierto. Te recordaré en un atardecer por la calle Real. Y te veré avanzar siempre hacia el horizonte. Adiós, escritor de grandes hazañas y sueños”, declaró a Correo, la dramaturga María Teresa Zúñiga. Huancayo está de duelo, y llora la pronta partida de un caballero, en todo el sentido de la palabra.

Su legado

Sandro Bossio estudió la carrera de comunicaciones en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Trabajó en el diario El Peruano, en Lima. En Huancayo, fundó el diario Primicia. Precisamente, el periodista Nilo Calero Pérez, nos contó una anécdota. “Una tarde lluviosa, un joven Sandro Bossio, tocó la puerta de mi casa y me dejó su curriculum. Solo le dije que en cualquier momento lo llamaría. Al rato, leí su CV y era fabuloso, tenía basta experiencia. Así comenzó su aventura en el diario. Él es fundador, me apena su partida, era una promesa en todo ámbito. Tenía todas las virtudes, era integro, un gran periodista, gran padre, y días atrás me contó lo orgulloso que estaba de sus hijas”, comentó.

Sandro Bossio, también se desempeñaba como catedrático de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro (UNCP). Ha formando a cientos de jóvenes, que hoy lloran su partida.

Es artífice de una obra rica y demuestra la destreza que tenía para escribir líneas y líneas de texto. Publicó novelas y cuentos. Territorio muerto, El aroma de la disidencia, Sabatorio. Reflexiones de un buen salvaje, Crónica de amores furtivos, La fauna de la noche, Noche de ronda, Kassandra y nueve mentiras menores y El hambre de Anabela, entre otros.

El Ministerio de Cultura, le otorgó el reconocimiento de Personalidad Meritoria de la Cultura a Sandro Guillermo Bossio Suárez, por su destacada trayectoria como escritor, especialmente en el género de narrativa histórica.

“Por contribuir a enriquecer la literatura regional y nacional, respaldada por los reconocimientos recibidos gracias a su trabajo creativo en favor de la literatura, especialmente de Huancayo”, se lee en el documento.

La directora del Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo, Karen Oba Segama, manifestó que hablar del maestro Sandro Bossio es hablar de la literatura más representativa de Huancayo. “Yo recuerdo a una persona muy impecable en todo el sentido de la palabra desde su manera de escribir, de hablar e incluso muy cuidadoso con la información que seleccionaba. Su apasionamiento por lo que hacía se nota en cada uno de los libros que ha escritor y creo que en El llanto en las tinieblas se aprecia con más claridad”, remarcó a Correo.

Este año la 7ma edición de la Feria Internacional del Libro, llevó su nombre. En ésta edición Sandro hizo su última aparición pública, un 26 de mayo del 2023, en el que se le otorgó el máximo reconocimiento como personalidad meritoria de la cultura de manos del Vice Ministro de Cultura.

Las despedidas

El escritor Mario Suárez Simich, autor del sesudo prólogo de El llanto en las tinieblas, el clásico de la literatura peruana, también tenía que pronunciarse. “Leí en 2003, El Llanto en las Tinieblas, con esa novela Sandro Bossio rompía el círculo vicioso de la “narrativa regional”. Un escritor de Huancayo se atrevía a escribir una novela histórica de tinte fantástico ambientada en el Callao colonial. A partir de esa novela, Sandro empezó a producir textos de una impecable prosa, sonora y bella. Ayer nos dejó. Los que pudimos disfrutar de su amistad, nos quedamos con la paz que se lleva allá donde lo espera la Gloria. Buen viaje, querido amigo”, aseveró.

Su infaltable compañera de letras, Lilia Figueroa Manyari, refirió que, “Sandro: amigo del alma sé que se hablará de lo magnífico ser humano que fuiste y lo valioso de tu obra, del inmenso legado que dejaste a tu ciudad natal y la literatura peruana en general, también se dirá de tu trabajo impecable como catedrático, de tu calidad periodística e intelectual, se hablará de aquellos personajes inolvidables que hoy forman parte del corazón de los miles de lectores que guardan un libro tuyo autografiado en sus bibliotecas y sus mesitas de noche para volver al leerlos, emocionarse y conmoverse con cada una de las ficciones salidas de tu pluma. Se dirá tanto de ti, amigo mío, yo solo quiero decirte gracias por aquellas conversaciones inolvidables que junto a Gerardo compartíamos, de tu alegría inconmensurable cuando llegabas con un nuevo libro tuyo a casa, gracias por tanto y por todo”.

En redes sociales

El escritor Diego Trelles Paz, escribió un post. “Era realmente el novelista más importante del centro del país. Era tan importante que le dieron su nombre a una Feria. En Huancayo era un héroe, Sandro, porque no solo escribía sino que también formaba jóvenes escritores (...). Es una gran pérdida para la literatura peruana (...). Adiós amigo. Tú luz persistirá”.

Y Hernán Migoya, posteó, “como algunos sabéis, pero la mañana del sábado desaparecí para visitar a mi amigo Sandro a su casa. Ya estaba en la cama, desmadejado en bata, postrado al cuidado de su madre de 90 años que nunca mereció este último sacrificio, inapelable la partida de su niño (...). Su cara se iluminó como la de un niño enfermo al verme. «¡Amigo, amigo!», gritaba como si el náufrago avizora tierra, como si al niño le trajera juguetes”.

Finalmente, el decano de Ciencias de la Comunicación y del Colegio de Periodistas, Carlos Prietto, señaló que, “sentimos mucho enterarnos de tu partida repentina y con una profunda tristeza te decimos adiós amigo y colega Sandro Bossio. Gracias por todo lo que hiciste por tus alumnos por tu sacrificio y tu dedicación al trabajo de la facultad porque a pesar de tu estado delicado de salud nunca dejaste tu pluma y amor por querer seguir entregándote al apostolado tan sacrificado pero hermoso como es la docencia”.