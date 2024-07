Solo les bastó unos 10 minutos para romper la mampara de vidrio con una botella de whisky. Entraron por el agujero del vidrio roto ala boutique “Carolina Store” del Jr. Ancash N° 415; mientras uno se quedaba de campana en la calle, el otro seleccionaba la mercadería de más valor. Fue a las 5:55 que los facinerosos entraron a la tienda y uno de ellos escoge la ropa (vestidos, sacos), calzados y la carteras más caras que llenarlos en una caja de cartón, luego escapan en un taxi.

Todos sus movimientos fueron captados por las cámaras de seguridad, además el facineroso, dejó sus huellas y policías de criminalística con los efectivos de la Divincri, lograron identificar y capturar a Stiven Guillermo Solano Carbajal (19), quien fue capturado en su casa de la cuadra 4 del jirón Tumbes en El Tambo.

Stiven Solano Carbajal, dejó sus huellas digitales en la tienda. Luego de un rápido trabajo policial se detuvo al implicado en hurto agravado. La denuncia del hurto de prendas, zapatos y carteras de marca, valorizado en más de 20 mil soles, lo realizó la administradora, Analy Vergaray V. (42).

Las cámaras captaron a las 06:03 am, cómo llenan en una caja, las prendas más valiosas y se retiran a las 6:06 am. Stiven Solano, quien tiene antecedentes por hurto agravado, dijo a los policías todo lo hurtado lo vendió a un taxista por 150 soles. En tanto, su cómplice “El Tísitico” está como no habido y los detectives lo buscan.