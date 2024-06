Saltar de un vehículo en movimiento para evitar que le hagan daño, fue la reacción de una joven que era asaltada por el taxista que se desvió cuando la llevaba a su domicilio. La joven temerosa que ocurra algo con su vida, como lo ocurrido con otras víctimas en Huancayo, no dudó en acudir a la comisaría de El Tambo para entablar la denuncia.

“Salí de la discoteca Mr. Juerga y abordé un taxi para dirigirme a mi casa en San Carlos. En el trayecto el taxista tomó otra ruta y me llevó hacia una zona desolada. En ese entonces me dijo, ‘dame todas tus pertenencias, si te resistes va a ser peor’, y la reacción que tuve es entregarle toda mi bolsa y luego me aventé del taxi para que no me haga daño”, contó la agraviada que prefirió mantener su identidad en reserva.

La víctima, menciona que le robaron su celular, 30 soles en efectivo que era para pagar el taxi y algunos otros objetos personales. El taxista se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Fueron los pobladores de Aza, en El Tambo, quienes le brindaron auxilio hasta que amaneciera. Luego se trasladó a la comisaría de El Tambo, para presentar la denuncia.

“Se está procediendo con todas las diligencias, principalmente la recopilación de imágenes de las cámaras de negocios cercanos y viviendas para poder identificar a este falso taxista. Todo se encuentra en un proceso de investigación”, manifestó el comisario de El Tambo, comandante PNP Érick Acosta.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Huancayo: Mataron a internista por un celular y cada uno recibió 200 soles por el móvil

Los casos de asalto en taxis en la ciudad de Huancayo, se incrementaron durante este 2024. En lo que va del año, ya se cuenta con dos víctimas mortales, entre ellos el administrador Franklin Chahuín Mónago y la internista Alexandra Sobrevilla Cortijo. La Policía Nacional ha desarticulado más de 20 bandas criminales dedicadas al robo de pasajeros que salen de discotecas o lugares de diversión.