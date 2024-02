Julio Villanueva es un sobreviviente. Cuando realizaba su trabajo de decoración de ambientes sufrió una aparatosa caída de una altura de 15 metros. Terminó grave con una fractura de cráneo y cadera y estuvo 11 días inconsciente en la UCI de EsSalud, en noviembre del 2023.

El neurocirujano del seguro lo operó y le tuvo que realizar una craneotomía, es decir cortar su cerebro y retirar esa parte del hueso que guardó en la pared abdominal,(marsupialización de Flap óseo).

Luego de la operación, Julio perdió la memoria, no reconocía a sus familiares y hasta perdió el habla, luego con las terapias milagrosamente recuperó sus sentidos.

Buscan recursos

Sus hermanos, ayer hicieron una pollada en Puzo para recaudar fondos. Julio no trabaja y tiene un hijo menor de edad.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Junín es la tercera región en registrar más denuncias de mujeres desaparecidas

En Facebook, publicaron un video donde, bailaba música tekno de los años 90, que sus amigos guardaron de su juventud, y publicaron para alentarlo a seguir adelante. “Tras la caída, no estaría vivo, Dios me da una segunda oportunidad y agradezco a todos los que me apoyan, no puedo trabajar, solo vivo de algunos ahorros y mis hermanos me apoyan haciendo actividades como esta pollada”, dijo. Una vida tranquila debe llevar por orden médica.

El neurocirujano Iván Paucar Calderón explicó que el médico que trata a Julio, ahora tiene que hacer la reposición del cráneo, una vez que desinflame el cerebro y cuando el paciente este en condiciones de una intervención quirúrgica que de manera particular tendría un costo de 10 mil soles.