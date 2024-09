Jeniffer Huamaní implora al titular del Ministerio de Salud, que la ayude a conseguir una cama en el hospital del Niño, para que su hija Katyana LL. H. de 5 años, sea tratada urgente por especialistas.

Hace 3 días la menor ingresó al hospital el Carmen de Huancayo con vómitos; luego de los exámenes, los médicos le encontraron un quiste hidatídico alojado en el pulmón derecho, que sufrió una ruptura y complicó su salud.

El director del hospital El Carmen, Luis Porras dijo que su estado es delicado. Está en UCI y no le pueden hacer la operación que necesita en Huancayo. Pero, no pueden trasladarla a Lima porque no confirman que haya una cama disponible en el hospital del Niño.