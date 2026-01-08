La mañana de ayer en la sesión del Concejo Municipal de Huancayo, se aprobó la nueva reglamentación para el transporte público especial, es decir taxis, en donde se homogeneizó el tiempo de autorización para los taxi empresa y taxi independiente, además de nuevas características con las que deben contar las unidades. Su ejecución será en el lapso de un año.

Los representante de taxi independiente, iniciaron la jornada de ayer, con un plantón frente a la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) anunciando su participación en la sesión del Concejo Municipal.

“Estamos exigiendo que se cumpla con la aprobación del reglamento que regula la prestación del servicio público del transporte especial en la modalidad de taxi, en Huancayo. Hemos pedido que los de empresa e independiente sea igual”, señalaron.

Los hombres del volante ingresaron a la sesión, donde se terminó aprobando esta nueva reglamentación, pero también se añadió algunos otros requisitos para los taxis.

“Ya se aprobó el nuevo reglamento, y los taxis independientes podrán contar con autorizaciones de 10 años y un pagó único de 208 soles”, informó el gerente de Tránsito y Transportes de la MPH, Jorge Quispe.

En el caso de la tarifa única y tiempo de autorización para taxi independiente, entrará en vigencia desde el día posterior a publicada la norma, mientras que la aplicación de las demás características para los más de 20 mil taxis de Huancayo, será progresivamente en el periodo de un año.

“Entre otras cosas también se ha indicado, sobre la antigüedad de los vehículos que será máximo 20 años, las placas de los taxis debe estar pintado en el techo, por recomendación de la Policía, también la cilindrada del vehículo no debe ser menor a 1250 CC, y peso mínimo de mil kilos. En el caso que no se adecúen en el plazo establecido tendrán que ser deshabilitados por incumplimiento de características”, acotó el funcionario.

A nivel de Huancayo, se estima la circulación de 20 mil taxis.