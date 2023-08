Un delincuente haciéndose pasar por trabajador de la cancillería trató de timar a los familiares de Mauro Fermín Bonifacio Rojas (28), quien se ahogó en Estados Unidos, el último domingo. “Me dijo que era Julio Gutiérrez, de la cancillería y si no depositábamos 850 soles el cadáver iba a ser llevado a la fosa común. Yo me desesperé, iba a depositar el dinero, pero me dio un Yape y me dí cuenta que era estafa”, contó Magaly Bonifacio.

Según las pesquisas, el estafador sería el mismo que timó a Alicia Huayre, mamá de la niña Berenice, la menor que necesitaba plaquetas luego que una estructura de metal le cayera encima cuando juagaba en su colegio. Aquel entonces, mientras la niña luchaba por su vida en el hospital, su madre recibió una llamada de un sujeto que se hizo pasar por médicos y le pidieron 1400 soles por las plaquetas para su hija.

“El sábado se comunicó conmigo para depositar con urgencia 300 soles a la cuenta de un jefe de laboratorio y que le suministren a mi hija plaquetas y sangre, incluso uno de ellos me dijo ser el director del hospital, lo mismo pasó el domingo, me siguiendo pidiendo más dinero hasta llegar a los mil 140 soles. Trataron de pedirme más, así que decidió ir al hospital para contar lo sucedido, ahí me dijeron que fui víctima de una estafa”, contó la madre entre sollozos en aquel entonces.

Esta vez, los padres de Mauro Fermín Bonifacio denunciaron el hecho ante la Policía Nacional. Mañana la familia Bonifacio Rojas, está realizando una pollada en el puente Chanchas, para reunir fondos, debemos apoyarlos. Cualquier apoyo al 954 946 824 (Yape) o 997 585 968 .