Mientras Jenifer Jurado lucha por su vida en una cama de UCI del hospital El Carmen, en la puerta del nosocomio los 7 integrantes de su familia ya llevan 5 días durmiendo en la calle, pasando hambre, frío y con el temor de perderla en cualquier momento.

“Mi hija está grave en la Uci del hospital El Carmen, por favor pedimos que las personas donen sangre, a ella le han hecho una cesárea y hasta ahora no se levanta, estamos en la calle durmiendo porque aquí no tenemos familiares que nos ayuden”, dijo Lourdes Valerio Quinchori, madre de Jenifer. La familia llegó procedente de Cerro Picaflor en Pichanaqui.

estado crítico. El director del hospital El Carmen, Luis Porras manifestó que a la paciente de 31 semanas le realizaron una cesárea, pero se complica por el cuadro de Síndrome de Hellp (preeclamsia) que afecta muchos órganos, pero principalmente la sangre, hasta el momento se usaron 57 unidades de sangre para extraer las plaquetas (componente de la sangre) y el hospital materno infantil, quedó desabastecido. Incluso se prestaron sangre del hospital Carrión y EsSalud.

“Ponemos plaquetas y se destruyen esa es la característica de esta enfermedad, esperemos que pase esta etapa crítica que serán 4 a 6 días y se estabilicen, declaró el director Luis Porras. Ayer se acercaron 5 personas a donar sangre, pero necesitan más donantes de cualquier tipo de sangre. La bebé que es prematura se encuentra estable, pero el pronóstico de la madre es reservado, es decir que no se sabe que le pueda pasar, porque incluso podría terminar en un desenlace fatal, pero los médicos luchan para salvarle la vida a Jenifer.





estafa. Mientras los familiares pedían ayuda para la madre Jenifer Jurado, un inescrupuloso que dijo llamarse “doctor Gutiérrez” llamó a los familiares de la paciente para una supuesta operación.

“Nos llamó un doctor que dice trabaja en el hospital y me dijo, yo me voy a encargar de su paciente, me hizo anotar 3 insumos que valen 800 soles y desesperado ingresé al hospital para consultar en UCI y ese doctor no existe, estábamos desesperados y pese al dolor se querían aprovechar” declaró el esposo Miquel García Vilcas.

La directora adjunta Mary Carlos, informó que el hospital le abastece de todos los insumos y pidió que no se dejen engañar por estafadores, que lo único que buscan es sacar algún provecho el dolor.

Hasta abril del 2024 han sido registradas 93 atenciones por preeclamsia en el hospital El Carmen con un ligero incremento en relación al 2023 donde se presentaron 87 casos en el primer trimestre. El registro total anual del año previo son 354 pacientes que fueron atendidas. Un 60% de las gestantes atendidas son por preeclamsia, que se detecta en control prenatal.