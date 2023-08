Conductores recolectaron firmas con el objetivo de modificar el decreto supremo que los exhorta a realizar un curso de actualización de normas de tránsito en Huancayo. Ellos piden que el curso de normas sea dictado pro instituciones del estado.

Según Jorge Pérez, representante de los transportistas, ellos no se niegan a ser capacitados, pero no están de acuerdo que el curso se lleve en las escuelas de manejo ya que realizan cobros excesivos de 200 a 300 soles. En caso contrario no cumplan con el certificado de actualización de normas serán sancionados con la suspensión de licencia y una multa.

Por ello recolectaron alrededor de 400 firmas, con las cuales solicitarán la modificación del decreto. La disposición del decreto supremo afecta a las empresas de transporte de servicio especial y servicio turístico.