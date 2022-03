En lo alto de un cerro en el barrio Cocahuasi, en medio de acantilados y empinada trocha este lunes unos 500 escolares de secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, inician sus labores escolares, pero de los caños de los lavaderos y el water de los baños, no discurre ni una gota de agua.

Esto generó ayer que decenas de padres de familia, realicen una marcha de protesta hasta la plaza Huamanmarca, donde exigieron al alcalde la Municipalidad Provincial de Huancayo, Sandro Véliz, la dotación de agua, porque sus hijos corren el riesgo del contagio del covid y otras enfermedades.

“Antes el colegio tenía agua, pero durante la pandemia como no había clases lo han cortado y ahora que nuestros hijos van a volver a clases no hay solución, si no venimos a protestar hasta aquí, no van a hacer nada”, reclamó Yenesia Prudencio Poma, cuyo hijo está en segundo de secundaria.

¿Cómo aplicar los protocolos?

El director del plantel, Hernán Vilchez Vilca manifestó que la Ugel Huancayo, le ha pedido que implemente medidas de bioseguridad, por la slaud de los 500 escolares, pero sin agua no tiene como hacerlo. Al contrario,teme que el colegio se convierta en un foco de infección.

“Ahora estamos en plena pandemia y necesitamos agua fluida para que los jóvenes se laven las manos, pero no hay, la municipalidad ofrece traer en tanques, pero el compromiso es temporal y paliativo, aquí necesitamos el servicio permanente”, precisó el director.

Explicó que antes había una tubería antigua que pasaba por los terrenos de propietarios y con el tiempo han construido sus viviendas y han cercenado la tubería y ya no conecta el agua para dotar a la institución educativa. La administradora del reservorio de la comuna huanca, Rosa Ibarra mencionó que el colegio está 200 metros hacia arriba del reservorio y no pueden conectar la tubería, porque antes la red pasaba por una chacra y ahora en el lugar hay casas de 2 a 3 pisos.

El gerente de servicios públicos de la comuna huanca, Miguel Chamorro Torres dijo que desde hoy dotarán de agua potable con un cisterna a fin que los alumnos no se vean perjudicados. Además se comprometió a cursar documentos para que las tuberías de agua de la comunidad campesina de Ocopilla, que pasan frente a la institución educativa prioricen la atención al plantel, pero los padres de familia no se mostraron de acuerdo. El director de la Ugel Huancayo, Mario Astucuri Quispe señaló que se han identificado unas 12 instituciones educativas que no cuentan con servicio de agua potable en Huancayo, lo cual pone en riesgo la salud de los alumnos.