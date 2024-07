Los estudiantes del 4to A,B y C de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, del sector de Pio Pata, en la provincia de Huancayo, fueron enviados a cuarentena por un brote de varicela hasta la culminación del II bimestre académico. Además, la institución dictó medidas de bioseguridad para todos los estudiantes a partir del 05 de julio.

Serían un aproximado de 60 estudiantes, de las tres secciones del 4to de secundaria que estarán en cuarentena por unas semanas y llevarán clases virtuales, mientras que el resto de estudiantes deberán presentar la autorización para la vacuna de la varicela y el uso de mascarilla dentro de la institución. Así lo dispuso director, Julián Adauto Rojas, mediante un comunicado emitido el 04 de julio.

La autorización de vacunas no solo será para los estudiantes del 4to de secundaria, sino los del 3ro A y C , 5to A, B y C también tendrán que presentar dicho documento hasta el martes 9 de julio. Así mismo los estudiantes que participen se actividades académicas como ‘Crea Emprende’, deberán mantener los protocolos de bioseguridad.