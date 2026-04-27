La trágica muerte del joven estudiante de enfermería Yuri Asorsa (22), ocurrida el fin de semana en los accesos del puente La Cantuta (Pilcomayo), ha desatado la indignación vecinal ante la inacción de las autoridades, quienes llevan años “tirándose la pelota” para no asumir la responsabilidad de señalizar la zona.

RECLAMO. Bill Flores, dirigente vecinal, denunció que desde marzo de 2023 han enviado múltiples oficios al Gobierno Regional de Junín (GRJ) y a la Municipalidad Provincial, exigiendo la culminación de la obra, iluminación, semáforos y rompemuelles.

“Esta vía es penumbra total en las noches y los autos hacen lo que quieren. Ya van tres muertes y unos cincuenta choques. Denunciaremos penalmente por omisión de funciones”, advirtió.

El gerente de Infraestructura del GRJ, Frank Gonzales, admitió que ellos ejecutaron el puente, pero se excusó indicando que hasta allí llegaba su responsabilidad y que la señalización es competencia del Gobierno Central.

“En este caso, de Provías o de la empresa concesionaria. Muy ajeno a ello, nosotros nos enteramos de los accidentes y vamos a tomar acciones; vamos a hacer una mesa de trabajo porque de todas maneras debe existir señalización horizontal y vertical”, dijo el funcionario.

Los vecinos exigieron, en múltiples ocasiones, la señalización. Ante la indiferencia, anunciaron la instalación de rompemuelles artesanales.