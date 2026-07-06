El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la relación final de 61 244 plazas vacantes habilitadas para el proceso de Reasignación Docente 2026. En la región Junín son 4193 plazas tanto para Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA) que permitirá a los maestros, trasladarse a otra institución educativa manteniendo su cargo, modalidad, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento.

“Sabemos que este proceso representa para muchos maestros la oportunidad de acercarse a sus familias, y eso también fortalece su compromiso con la educación de nuestros estudiantes”, afirmó la ministra María Esther Cuadros.

Según la plataforma del Minedu, hay una plaza de Especialista en Educación para la Dirección Regional de Educación, 654 plazas para la Ugel Huancayo, 638 para la Ugel Satipo, 542 para Río Tambo, 511 para Pangoa, 333 para Río Ene Mantaro, 310 Pichanaqui, 252 para Chanchamayo, 212 para Jauja, 208 destinadas a Tarma, 204 a la Ugel Concepción, 143 para Yauli, 109 para Chupaca y 85 para Junín.

Cronograma. Mañana 7 de julio, se publicará la relación final de postulantes aptos y no aptos (los que serán retirados del proceso). De no estar conformes con los resultados los docentes podrán presentar sus reclamos los días 8 y 9 de julio en la DREJ o UGEL correspondiente. El 14 de julio se publicará el cuadro de méritos final de la etapa UGEL.