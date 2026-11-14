



Dos hombres de aproximadamente 35 años, fueron asesinados a balazos. El hecho ocurrió a las 6.00 a. m., del viernes 13, en el paraje Intimachay del centro poblado de Chinchán, distrito de Huariaca, Región Pasco.

Los pobladores oyeron disparos y alertaron a la comisaría de Huariaca. Al constituirse a la zona, los policías hallaron a dos personas fallecidas, con impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

También se encontró un vehículo de color negro abandonado con una requisitoria por robo.

El jefe de la División de Investigación Criminal Pasco, Coronel PNP, Fernando Robles Huanca, informó que con engaños una persona, llevó a las víctimas y a otras dos personas más (un adulto mayor y un niño) a pescar al paraje Intimachay, donde los esperaban dos desconocidos, uno de ellos, disparó a los hombres para luego huir con rumbo desconocido.

Indicó que el móvil del asesinato sería por problemas de terrenos, pero no descartan otras hipótesis. El caso se encuentra en investigación.

Señaló que gracias a la declaración de los dos testigos (adulto mayor y un menor de edad) se logró identificar al presunto autor de los disparos, por lo que intensifican la búsqueda para su pronta captura. Los otros dos cómplices están en proceso de identificación.

Los fallecidos fueron identificados como Fritz Noé Blácido Mendoza y Luis Ingaruca Ticona.

El representante del Ministerio Público realizó el levantamiento de los cadáveres y dispuso su traslado a la morgue del hospital Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Cerro de Pasco para la necropsia de ley.