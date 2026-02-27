En menos de un día, la Policía logró cerrar el cerco contra los presuntos responsables del asesinato del alcalde de Coviriali, Hiroshi Erik Ureta Campos, acribillado la mañana del 26 de febrero en la vía Coviriali–Satipo, a escasas cuadras de la plaza principal del distrito.

Tras el atentado, agentes especializados iniciaron un operativo que permitió identificar la motocicleta usada para la fuga. El vehículo, de placa 4217-FW, fue clave para reconstruir la ruta de escape y ubicar a los sospechosos.

Como resultado de las diligencias, fueron detenidos Efraín Teodoro Leyte Sedano (28), sindicado como conductor del vehículo menor; Abel David Abreu Hilarte, ciudadano venezolano, señalado como presunto autor de los disparos; y Fhut Ricky Barbarán Diques (20), quien habría cumplido un rol logístico antes y después del ataque.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el extranjero habría admitido que fue contactado por un tercero para ejecutar el crimen. En tanto, el tercer implicado estaría vinculado a la adquisición de la motocicleta y al apoyo brindado tras el atentado.

Aunque la Policía ya aseguró el vehículo empleado en la fuga, el arma utilizada en el homicidio aún no ha sido hallada. Peritos realizan análisis balísticos a los casquillos recogidos en la escena para determinar si el arma fue usada en otros hechos delictivos.

El caso ha generado conmoción en la provincia de Satipo y mantiene en alerta a las autoridades, que continúan las investigaciones para identificar a quienes estarían detrás de la orden del crimen.