En marzo, miles de estudiantes regresan a las aulas, y lo primero que exigen las II.EE. privadas son las listas de útiles. “Aclarar, que la lista de útiles no se puede exigir el primer día de clases y menos que exijan que se entregue completo todos los materiales. La entrega puede ser gradual, o en su defecto en un plazo no menor de 30 días al inicio de clases”, remarcó la jefa de la Oficina Regional del Indecopi Junín, Karina Alvarado Villaverde.

Permitido

“Las II.EE. no pueden pedir materiales que no son necesarios para el aprendizaje de los estudiantes, tales como materiales de que utilicen los docentes: plumones para pizarras, tizas o para la institución limpiatodos, detergentes, papeles higiénicos, también escobas; asimismo, la II.EE. no puede direccionar la compra de útiles escolares, en un determinado lugar, no puede dirigir esta compra, condicionar su exclusividad. No deben indicar marcas en los útiles escolares, no se puede poner goma, cuaderno, lápiz de marca tal”, remarcó.

Añadió, que los padres y/o apoderados pueden encontrar la guía en el siguiente portal web: https://bit.ly/3wNxU0U. Esto en el marco de la campaña escolar Checa tu cole” 2023. “Pueden encontrar mayor información sobre sus derechos como consumidores del servicio educativo privado. Si observa que la II.EE. está vulnerando sus derechos, pueden acudir al INDECOPI en el Pasaje Comercial 474, o también comunicarse al 985187611, y/o escribir al correo electrónico: colegios@indecopi.gob.pe”, finalizó.

Nocivo

La coordinadora regional del Programa Juguetes, Útiles de Escritorio y Tabaco de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, Rossana Arce Cañari, manifestó que es importante la difusión de cómo identificar un material educativo sano. “Debe tener el rotulo con información de autorización sanitaria con el código que le asigna la Dirección de Salud, luego de haberle realizado exámenes de laboratorio para ser comercializados como aptos”, comentó.

Agregó, que hay comercios que expenden productos con colores bastantes llamativos, fosforescentes, emanan olores fétidos y no tienen rotulo, son productos nocivos para la salud. “Los productos tienen elementos químicos con límites permisibles, y precisamente el sector salud garantiza esa seguridad. Ahora estamos en Campaña Escolar 2023, y estamos difundiendo el marco normativo a los comerciantes, finalmente vamos a desarrollar los operativos de fiscalización para identificar productos que pudieran ser tóxicos”, manifestó.

Las sanciones pueden ser administrativas y penales, como sector salud infraccionamos la parte administrativa, y ya la fiscaliza se encarga de la parte penal con un informe técnico previo. “Los menores tienen la costumbre de meter a la boca los productos, entonces la reacción no es de manera inmediata, es progresiva depende varios factores. Pueden ser sumamente hiperactivos, con déficit de atención, problemas gastrointestinales, problemas en dérmicos y alergias. “La sustancia del plomo es nociva para la salud. Y eso perjudica los problemas de desnutrición y/ otros”, remarcó.

