Ingeniero duerme 5 días con cadáver de menor que murió en su casa, luego lo ata y entierra (VIDEO)

Escrito por Rosario Rodríguez

Espeluznante. Se reunieron para tomar licor y la celebración terminó con un menor muerto y encostalado. Un catedrático de la Universidad Nacional de Huancavelica enterró en la puerta de su casa a un adolescente de 16 años que este año iba a culminar la secundaria.

Policías de la Divincri de Huancayo detuvieron a Ronald Efraín Herrera Sarapura, de 41 años, alias “Dans”, quien indicó que el menor de iniciales G.C.M. (16), murió atragantado y que, por temor, luego de dormir con el cadáver del menor en su habitación por cinco días, lo enterró en el jardín exterior de su propia casa.

El 28 de julio a las 16:00 horas el menor G.C.C.M. (16) se encontró con Bryan Rafael Orbezo Mendoza en el asentamiento humano Justicia, Paz y Vida. Junto a un tercer amigo libaron en una vivienda del Psje. Salesiano en Huancayo, luego Bryan y el menor se dirigieron a casa de Herrera Sarapura ubicada en la asociación de vivienda Aprovi en El Tambo, Allí bebieron vodka con gaseosa y Bryan se retiró a su casa, nunca más volvieron a saber del menor.

El jefe de la Divincri, coronel PNP César Ramos, señaló que los policías descubrieron que al menor lo llevaron con la intención de embriagarlo para que mantuvieran relaciones sexuales. “El juzgado dictó la detención preliminar por violación sexual, sin embargo ahora que se halló el cadáver se investiga una presunta violación sexual y homicidio”, dijo el alto oficial a cargo del caso.

El ingeniero de sistemas fue detenido ayer a las 10 de la mañana cuando pretendía huir, pues los detectives estaban tras sus pasos. Cuando lo intervinieron, Dans, llevaba una mochila con sus prendas de vestir.

“Estábamos tomando y se atragantó. Al verlo muerto me asusté. Yo no lo maté”, relató el sospechoso a los agentes. Sin embargo, titubea cuando le mencionan por qué no avisó a las autoridades.

Al conocer que el cadáver fue hallado en un hoyo, encostalado y atado, los familiares, desconsolados, clamaron justicia. La policía confirmó que el cuerpo estaba en un agujero que cavaron en la puerta, colocaron tierra y losetas para despistar a la policía.

La víctima estaba desaparecida hace 15 días, tiene una herida en la frente, por lo que se presume que fue golpeado.

Cabe citar que el detenido, que además enseñaba en la Escuela de Policía, se apoderó del celular del menor que fue vendido por Bryan quien también es sospechoso del crimen. El adolescente es el último de 6 hermanos. Su hermana Ruth, sollozando, pide cadena perpetua para el responsable de la muerte.