El notario Ciro Gálvez Herrera, exministro de Cultura, fue intervenido junto a la abogada Giovana Rojas y trasladados a la comisaría de Huancayo para el esclarecimiento de una acusación por el uso de sellos y firmas falsas en una legalización. Se conoció que ayer por la mañana que la abogada en mención, se apersonó hasta las oficinas del notario para realizar la legalización de un cuaderno acta de registros conciliatorios del Centro de Conciliación Shelbac en Huancayo y presentó dicho libro con sellos y firmas de la notaria de Galvez.

Libro en el que al parecer los sellos y la firma que obran en el son falsas. Por esta razón y por estar involucrados en el presunto delito contra la fe pública, por el uso documentos falsos, ambos fueron llevados a la comisaría.

sorprendido. El notario señaló que él solicitó la intervencion policial.” Yo no he sido intervenido, yo he pedido la intervención policial debido a que trajeron un segundo libro de actas del Centro de Conciliación Shelbac, que es un órgano de justicia del Estado, para legalizar ese segundo libro, debo revisar el primero y nos mostraron el primer libro y con sorpresa constatamos que ese primer libro tiene un acta de apertura con un firma falsificada mía, por eso presenté la denuncia” dijo.

“Se ha pedido apoyo de la PNP para incautar el libro y luego nos trasladamos a la comisaría, yo soy el agraviado y el Estado por ser un delito contra la fe pública, ella dice (la abogada) que cuando se legalizó el libro no era la presidenta del centro de conciliación” refirió el notario.